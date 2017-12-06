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В свердловских лесничествах усилят охрану хвойных деревьев от незаконной вырубки

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Все лесничества Свердловской области должны до 15 декабря 2017 года подготовить план усиленной охраны хвойных деревьев от незаконной вырубки, сообщает департамент информполитики региона.



В первую очередь речь идет о защите хвойного молодняка. Для охраны в лесничествах должны сформировать мобильные группы. Также на особый контроль будет поставлена заготовка и перевозка деревьев для новогодних праздников.



Информацию о незаконной вырубке деревьев лесничества должны будут передавать в правоохранительные органы.

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