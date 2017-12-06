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В свердловских лесничествах усилят охрану хвойных деревьев от незаконной вырубки
6 декабрь 2017 (17:25)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Все лесничества Свердловской области должны до 15 декабря 2017 года подготовить план усиленной охраны хвойных деревьев от незаконной вырубки, сообщает департамент информполитики региона.
В первую очередь речь идет о защите хвойного молодняка. Для охраны в лесничествах должны сформировать мобильные группы. Также на особый контроль будет поставлена заготовка и перевозка деревьев для новогодних праздников.
Информацию о незаконной вырубке деревьев лесничества должны будут передавать в правоохранительные органы.
В первую очередь речь идет о защите хвойного молодняка. Для охраны в лесничествах должны сформировать мобильные группы. Также на особый контроль будет поставлена заготовка и перевозка деревьев для новогодних праздников.
Информацию о незаконной вырубке деревьев лесничества должны будут передавать в правоохранительные органы.
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