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В свердловских лесничествах усилят охрану хвойных деревьев от незаконной вырубки

6 декабрь 2017 (17:25)

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Все лесничества Свердловской области должны до 15 декабря 2017 года подготовить план усиленной охраны хвойных деревьев от незаконной вырубки, сообщает департамент информполитики региона.

В первую очередь речь идет о защите хвойного молодняка. Для охраны в лесничествах должны сформировать мобильные группы. Также на особый контроль будет поставлена заготовка и перевозка деревьев для новогодних праздников.

Информацию о незаконной вырубке деревьев лесничества должны будут передавать в правоохранительные органы.

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