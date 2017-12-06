Статьи
Почти половина хостелов Екатеринбурга не готова к ЧМ-2018
6 декабрь 2017 (17:20)
Менее половины хостелов Екатеринбурга на сегодняшний день прошли обязательную классификацию к ЧМ-2018, хотя до старта матчей осталось чуть более полугода. Между тем большинству средств размещения еще предстоит подтвердить безопасность в ФСБ и Росгвардии, а также соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям — в Роспотребнадзоре. Все эти процедуры требуют значительных временных и финансовых затрат, к которым оказались готовы далеко не все участники рынка.
Как отметил председатель комитета по бытовому обслуживанию населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев, на сегодняшний день в уральской столице официально зарегистрированы 68 хостелов. К началу матчей Чемпионата мира их число достигнет 72, включая 539 номеров и почти 2,2 тыс. мест.
По его словам, первое обязательное требование ко всем средствам размещения к ЧМ-2018 — это классификация. Между тем многие хостелы еще не начинали ей заниматься.
«К сожалению, на сегодняшний день обязательную классификацию прошли чуть более половины екатеринбургских хостелов, а именно 38. Еще несколько находятся в процессе. Гостиницы классифицированы все», — пояснил он.
В то же время участникам гостиничного бизнеса нужно выполнить и целый ряд других необходимых условий — иначе их могут не допустить к работе в период чемпионата. В частности, это касается иммунизации персонала и проведения медосмотров.
«Все сотрудники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем иммунизации, а вакцинацию против гриппа провести в предэпидемический период. Если в хостеле организовано питание — требования несколько выше. Если в штате сантехники, они должны иметь прививку от брюшного тифа. При этом на каждого сотрудника должна быть заведена личная медицинская книжка, а списки персонала со всеми данными необходимо подать в территориальные лечебно-профилактические учреждения», — рассказала представитель Роспотребнадзора Ольга Лосевская.
Также хостелы обязаны пройти процедуру получения категории антитеррористической безопасности. В связи с этим они должны оформить заявление в ФСБ, дождаться выезда сотрудников для проверки, а потом выполнить рекомендации ведомств.
Все документы хостелам необходимо собрать к 1 июня 2018 года. Между тем многие организации все еще не приступили к прохождению указанных процедур, другие в ходе проверок столкнулись с требованиями, которые не смогли выполнить.
«Мы еще только готовимся к классификации. Требования в принципе исполнимы, но нужно много времени для подготовки документов и согласования всех процедур. Но впереди еще полгода — надеемся успеть», — отметили в одном из екатеринбургских хостелов.
«Все процедуры требуют больших временных и финансовых затрат, и если в гостиницах этим занимаются специальные отделы, то нам приходится все делать самим. Классификацию мы прошли, большинство требований Роспотребнадзора считаем вполне разумными. Но отдельные рекомендации, особенно касающиеся освещения, бывают совершенно неприменимы к форматам хостелов, которые могут быть тематическими и иметь соответствующий антураж. В ГОСТе эти нормы носят рекомендательный характер, а теперь нас собираются привлекать к ответственности за неисполнение», — отметила представитель мини-отеля Sky Hostel.
Однако основной проблемой является низкая рентабельность бизнеса, ограничивающая возможности владельцев малых средств размещения по выполнению рекомендаций надзорных ведомств. В частности, это касается требований к благоустройству территории, организации внешнего освещения и проведению других затратных мероприятий.
«Сегодня наш город перенасыщен предложением посуточной аренды жилья: в основном это квартиры, хозяева которых не платят налогов, коммунальные платежи вносят по тарифам для жилого фонда, не проходят никаких процедур к ЧМ-2018, и при этом их никто не контролирует. Представляясь в объявлениях хостелами, они портят имидж всего сегмента бизнеса, поскольку далеко не всегда следят за качеством услуг. В то же время они занижают цены, откровенно демпингуют — в отличие от нас, могут себе это позволить. При такой конкуренции мы не можем устанавливать адекватные цены», — рассказали в Sky Hostel.
Таким образом, темпы подготовки хостелов Екатеринбурга к ЧМ-2018 вызывают опасения экспертов. Хотя сегодня механизмы категорирования и прочих обязательных процедур уже отработаны, их проведение потребует определенного времени, а в случае существенных замечаний может затянуться на достаточно долгий срок. В результате некоторые участники бизнеса могут оказаться вынуждены либо приостановить деятельность во время чемпионата, либо работать нелегально.
Как отметил председатель комитета по бытовому обслуживанию населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев, на сегодняшний день в уральской столице официально зарегистрированы 68 хостелов. К началу матчей Чемпионата мира их число достигнет 72, включая 539 номеров и почти 2,2 тыс. мест.
По его словам, первое обязательное требование ко всем средствам размещения к ЧМ-2018 — это классификация. Между тем многие хостелы еще не начинали ей заниматься.
«К сожалению, на сегодняшний день обязательную классификацию прошли чуть более половины екатеринбургских хостелов, а именно 38. Еще несколько находятся в процессе. Гостиницы классифицированы все», — пояснил он.
В то же время участникам гостиничного бизнеса нужно выполнить и целый ряд других необходимых условий — иначе их могут не допустить к работе в период чемпионата. В частности, это касается иммунизации персонала и проведения медосмотров.
«Все сотрудники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем иммунизации, а вакцинацию против гриппа провести в предэпидемический период. Если в хостеле организовано питание — требования несколько выше. Если в штате сантехники, они должны иметь прививку от брюшного тифа. При этом на каждого сотрудника должна быть заведена личная медицинская книжка, а списки персонала со всеми данными необходимо подать в территориальные лечебно-профилактические учреждения», — рассказала представитель Роспотребнадзора Ольга Лосевская.
Также хостелы обязаны пройти процедуру получения категории антитеррористической безопасности. В связи с этим они должны оформить заявление в ФСБ, дождаться выезда сотрудников для проверки, а потом выполнить рекомендации ведомств.
Все документы хостелам необходимо собрать к 1 июня 2018 года. Между тем многие организации все еще не приступили к прохождению указанных процедур, другие в ходе проверок столкнулись с требованиями, которые не смогли выполнить.
«Мы еще только готовимся к классификации. Требования в принципе исполнимы, но нужно много времени для подготовки документов и согласования всех процедур. Но впереди еще полгода — надеемся успеть», — отметили в одном из екатеринбургских хостелов.
«Все процедуры требуют больших временных и финансовых затрат, и если в гостиницах этим занимаются специальные отделы, то нам приходится все делать самим. Классификацию мы прошли, большинство требований Роспотребнадзора считаем вполне разумными. Но отдельные рекомендации, особенно касающиеся освещения, бывают совершенно неприменимы к форматам хостелов, которые могут быть тематическими и иметь соответствующий антураж. В ГОСТе эти нормы носят рекомендательный характер, а теперь нас собираются привлекать к ответственности за неисполнение», — отметила представитель мини-отеля Sky Hostel.
Однако основной проблемой является низкая рентабельность бизнеса, ограничивающая возможности владельцев малых средств размещения по выполнению рекомендаций надзорных ведомств. В частности, это касается требований к благоустройству территории, организации внешнего освещения и проведению других затратных мероприятий.
«Сегодня наш город перенасыщен предложением посуточной аренды жилья: в основном это квартиры, хозяева которых не платят налогов, коммунальные платежи вносят по тарифам для жилого фонда, не проходят никаких процедур к ЧМ-2018, и при этом их никто не контролирует. Представляясь в объявлениях хостелами, они портят имидж всего сегмента бизнеса, поскольку далеко не всегда следят за качеством услуг. В то же время они занижают цены, откровенно демпингуют — в отличие от нас, могут себе это позволить. При такой конкуренции мы не можем устанавливать адекватные цены», — рассказали в Sky Hostel.
Таким образом, темпы подготовки хостелов Екатеринбурга к ЧМ-2018 вызывают опасения экспертов. Хотя сегодня механизмы категорирования и прочих обязательных процедур уже отработаны, их проведение потребует определенного времени, а в случае существенных замечаний может затянуться на достаточно долгий срок. В результате некоторые участники бизнеса могут оказаться вынуждены либо приостановить деятельность во время чемпионата, либо работать нелегально.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге более 40% зарегистрированных хостелов не прошли классификацию к ЧМ-2018
- В Екатеринбурге почти 50% гостиниц прошли классификацию к ЧМ по футболу в 2018 году
- К 2018 году количество хостелов в Екатеринбурге вырастет вдвое
- К 2018 году в Екатеринбурге количество хостелов планируют увеличить в два раза
- Хостелы Екатеринбурга готовятся принять болельщиков ЧМ-2018
Loading...