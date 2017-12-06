Почти половина хостелов Екатеринбурга не готова к ЧМ-2018

Менее половины хостелов Екатеринбурга на сегодняшний день прошли обязательную классификацию к ЧМ-2018, хотя до старта матчей осталось чуть более полугода. Между тем большинству средств размещения еще предстоит подтвердить безопасность в ФСБ и Росгвардии, а также соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям — в Роспотребнадзоре. Все эти процедуры требуют значительных временных и финансовых затрат, к которым оказались готовы далеко не все участники рынка.Как отметил председатель комитета по бытовому обслуживанию населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев, на сегодняшний день в уральской столице официально зарегистрированы 68 хостелов. К началу матчей Чемпионата мира их число достигнет 72, включая 539 номеров и почти 2,2 тыс. мест.По его словам, первое обязательное требование ко всем средствам размещения к ЧМ-2018 — это классификация. Между тем многие хостелы еще не начинали ей заниматься.«К сожалению, на сегодняшний день обязательную классификацию прошли чуть более половины екатеринбургских хостелов, а именно 38. Еще несколько находятся в процессе. Гостиницы классифицированы все», — пояснил он.В то же время участникам гостиничного бизнеса нужно выполнить и целый ряд других необходимых условий — иначе их могут не допустить к работе в период чемпионата. В частности, это касается иммунизации персонала и проведения медосмотров.«Все сотрудники должны быть привиты в соответствии с национальным календарем иммунизации, а вакцинацию против гриппа провести в предэпидемический период. Если в хостеле организовано питание — требования несколько выше. Если в штате сантехники, они должны иметь прививку от брюшного тифа. При этом на каждого сотрудника должна быть заведена личная медицинская книжка, а списки персонала со всеми данными необходимо подать в территориальные лечебно-профилактические учреждения», — рассказала представитель Роспотребнадзора Ольга Лосевская.Также хостелы обязаны пройти процедуру получения категории антитеррористической безопасности. В связи с этим они должны оформить заявление в ФСБ, дождаться выезда сотрудников для проверки, а потом выполнить рекомендации ведомств.Все документы хостелам необходимо собрать к 1 июня 2018 года. Между тем многие организации все еще не приступили к прохождению указанных процедур, другие в ходе проверок столкнулись с требованиями, которые не смогли выполнить.«Мы еще только готовимся к классификации. Требования в принципе исполнимы, но нужно много времени для подготовки документов и согласования всех процедур. Но впереди еще полгода — надеемся успеть», — отметили в одном из екатеринбургских хостелов.«Все процедуры требуют больших временных и финансовых затрат, и если в гостиницах этим занимаются специальные отделы, то нам приходится все делать самим. Классификацию мы прошли, большинство требований Роспотребнадзора считаем вполне разумными. Но отдельные рекомендации, особенно касающиеся освещения, бывают совершенно неприменимы к форматам хостелов, которые могут быть тематическими и иметь соответствующий антураж. В ГОСТе эти нормы носят рекомендательный характер, а теперь нас собираются привлекать к ответственности за неисполнение», — отметила представитель мини-отеля Sky Hostel.Однако основной проблемой является низкая рентабельность бизнеса, ограничивающая возможности владельцев малых средств размещения по выполнению рекомендаций надзорных ведомств. В частности, это касается требований к благоустройству территории, организации внешнего освещения и проведению других затратных мероприятий.«Сегодня наш город перенасыщен предложением посуточной аренды жилья: в основном это квартиры, хозяева которых не платят налогов, коммунальные платежи вносят по тарифам для жилого фонда, не проходят никаких процедур к ЧМ-2018, и при этом их никто не контролирует. Представляясь в объявлениях хостелами, они портят имидж всего сегмента бизнеса, поскольку далеко не всегда следят за качеством услуг. В то же время они занижают цены, откровенно демпингуют — в отличие от нас, могут себе это позволить. При такой конкуренции мы не можем устанавливать адекватные цены», — рассказали в Sky Hostel.Таким образом, темпы подготовки хостелов Екатеринбурга к ЧМ-2018 вызывают опасения экспертов. Хотя сегодня механизмы категорирования и прочих обязательных процедур уже отработаны, их проведение потребует определенного времени, а в случае существенных замечаний может затянуться на достаточно долгий срок. В результате некоторые участники бизнеса могут оказаться вынуждены либо приостановить деятельность во время чемпионата, либо работать нелегально.