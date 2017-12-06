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Беглые бизнесмены планируют вернуться в Россию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовит для президента Владимира Путина список российских бизнесменов, скрывающихся в Великобритании, и попросит разрешить им вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.



По словам Титова, он общался с российскими предпринимателями, которых разыскивает Интерпол из-за уголовного преследования на родине. «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — сказал бизнес-омбудсмен.



Он намерен обратиться к президенту с просьбой решить вопрос «пофамильно». Кроме того, Титов собирается ходатайствовать об исключении опальных предпринимателей из списка Интерпола, а также разрешить им возвращение в страну при условии возмещения предполагаемого ущерба, который они могли нанести.

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