Дайджест

Беглые бизнесмены планируют вернуться в Россию

6 декабрь 2017 (17:14)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовит для президента Владимира Путина список российских бизнесменов, скрывающихся в Великобритании, и попросит разрешить им вернуться в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Титова, он общался с российскими предпринимателями, которых разыскивает Интерпол из-за уголовного преследования на родине. «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — сказал бизнес-омбудсмен.

Он намерен обратиться к президенту с просьбой решить вопрос «пофамильно». Кроме того, Титов собирается ходатайствовать об исключении опальных предпринимателей из списка Интерпола, а также разрешить им возвращение в страну при условии возмещения предполагаемого ущерба, который они могли нанести.

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