Дайджест
Россия и ОАЭ подписали соглашение о кооперации предприятий
6 декабрь 2017 (17:13)
Правительство России одобрило проект соглашения с ОАЭ о научно-технической и производственной кооперации предприятий гражданских отраслей промышленности, документ опубликован на сайте кабмина.
Целью соглашения является формирование нормативно-правовой базы для совместной деятельности компаний и предприятий гражданских отраслей промышленности России и ОАЭ.
Также сообщается, что в цели соглашения входит проведение совместных работ в рамках проектов научно-технической кооперации в сферах авиационной промышленности, космических, информационных и телекоммуникационных технологий, судостроения, возобновляемой энергетики, подготовки кадров и обмена специалистами, создания совместных предприятий по производству промышленной продукции.
Целью соглашения является формирование нормативно-правовой базы для совместной деятельности компаний и предприятий гражданских отраслей промышленности России и ОАЭ.
Также сообщается, что в цели соглашения входит проведение совместных работ в рамках проектов научно-технической кооперации в сферах авиационной промышленности, космических, информационных и телекоммуникационных технологий, судостроения, возобновляемой энергетики, подготовки кадров и обмена специалистами, создания совместных предприятий по производству промышленной продукции.
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