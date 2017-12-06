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Россия и ОАЭ подписали соглашение о кооперации предприятий

6 декабрь 2017 (17:13)

Правительство России одобрило проект соглашения с ОАЭ о научно-технической и производственной кооперации предприятий гражданских отраслей промышленности, документ опубликован на сайте кабмина.

Целью соглашения является формирование нормативно-правовой базы для совместной деятельности компаний и предприятий гражданских отраслей промышленности России и ОАЭ.

Также сообщается, что в цели соглашения входит проведение совместных работ в рамках проектов научно-технической кооперации в сферах авиационной промышленности, космических, информационных и телекоммуникационных технологий, судостроения, возобновляемой энергетики, подготовки кадров и обмена специалистами, создания совместных предприятий по производству промышленной продукции.

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