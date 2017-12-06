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Генпрокуратура Украины обнародовала новые доказательства по делу Саакашвили
6 декабрь 2017 (17:13)
Генпрокуратура Украины обнародовала не все доказательства по делу экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко, передает УНИАН.
«Еще есть доказательства, которые еще не обнародованы. Они в случае необходимости будут предоставлены суду. И после этого суд будет принимать решение относительно вынесения приговора этим лицам», — сказал он.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получал деньги из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, эти деньги шли на организацию акций по подготовке госпереворота в стране.
«Еще есть доказательства, которые еще не обнародованы. Они в случае необходимости будут предоставлены суду. И после этого суд будет принимать решение относительно вынесения приговора этим лицам», — сказал он.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получал деньги из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, эти деньги шли на организацию акций по подготовке госпереворота в стране.
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