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Генпрокуратура Украины обнародовала новые доказательства по делу Саакашвили

Генпрокуратура Украины обнародовала не все доказательства по делу экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко, передает УНИАН.



«Еще есть доказательства, которые еще не обнародованы. Они в случае необходимости будут предоставлены суду. И после этого суд будет принимать решение относительно вынесения приговора этим лицам», — сказал он.



Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получал деньги из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, эти деньги шли на организацию акций по подготовке госпереворота в стране.

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