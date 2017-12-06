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Экипаж подлодки «Сан-Хуан» пытался связаться с военно-морской базой

Незадолго до исчезновения аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» члены экипажа совершили восемь звонков на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата. Об этом сообщает TN.



«Во время первых звонков командир подразделения сообщил о неисправности, коротком замыкании и начале пожара — с дымом, но без огня», — сказал представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.



Он добавил, что экипаж после этого передал информацию в письменном для «избежания искажения фактов».



При этом, по словам Бальби, экипаж подлодки просил об изменении курса, чтобы «сократить количество дней в море».

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