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Роскачество выявило антибиотики в каждой второй палке колбасы «Докторская»
6 декабрь 2017 (17:12)
УрБК, Москва, 06.12.2017. Специалисты Роскачества исследовали образцы 30 самых популярных на российском рынке производителей колбасы «Докторская». Об этом говорится на сайте организации.
Антибиотики и их следы были найдены в таких марках колбасы как «Атяшево», «Велком», «Губернская мясная компания», «Егорьевская», «Микоян», «Мясной дом Бородина», «Мясокомбинат Новоалександровский», «Стародворские колбасы (Вязанка)», «Великолукский мясокомбинат», «Владимирский стандарт», «Дымов», «КампоМос», «Клинский», «Рублевский».
Помимо антибиотиков в разных марках были выявлены недостоверность маркировки и несоответствие энергетической ценности заявленной. Однако при этом Роскачество пришло к выводу, что в целом вся исследованная колбаса безопасна.
Исследования проводились по 70 показателям. Изделия проверяли на микробиологическую безопасность, наличие посторонних ДНК, соответствие требованиям ГОСТ, наличие сторонних видов мяса и следы антибиотиков.
Антибиотики и их следы были найдены в таких марках колбасы как «Атяшево», «Велком», «Губернская мясная компания», «Егорьевская», «Микоян», «Мясной дом Бородина», «Мясокомбинат Новоалександровский», «Стародворские колбасы (Вязанка)», «Великолукский мясокомбинат», «Владимирский стандарт», «Дымов», «КампоМос», «Клинский», «Рублевский».
Помимо антибиотиков в разных марках были выявлены недостоверность маркировки и несоответствие энергетической ценности заявленной. Однако при этом Роскачество пришло к выводу, что в целом вся исследованная колбаса безопасна.
Исследования проводились по 70 показателям. Изделия проверяли на микробиологическую безопасность, наличие посторонних ДНК, соответствие требованиям ГОСТ, наличие сторонних видов мяса и следы антибиотиков.
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