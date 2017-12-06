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ЕВРАЗ НТМК сможет нарастить поставки колес конструкции H-36 в Северную Америку

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Ассоциация американских железных дорог (AAR) выдала разрешение ЕВРАЗ НТМК на поставки неограниченного количества колес конструкции H-36 для грузовых вагонов в Северную Америку. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.



Через 100 тыс. миль пробега поставленные колеса пройдут дополнительные испытания.



«Железнодорожные колеса H-36 находились в опытной эксплуатации на крупнейшей трансконтинентальной железной дороге США BNSF Railway и без замечаний прошли более 300 тыс. миль — около 500 тыс. километров. После колеса протестировали в лабораториях и сервисных депо Северной Америки, которые подтвердили, что, несмотря на значительный пробег, колеса ЕВРАЗ НТМК не имеют внутренних дефектов», — говорится в сообщении.



«ЕВРАЗ НТМК постоянно укрепляет свое присутствие на российском и зарубежном рынках. На комбинате сегодня есть все возможности для производства колес разных конструкций высокого качества», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.



В настоящее время колеса H-36 — самая массовая из экспортных конструкций ЕВРАЗ НТМК. Ежемесячно комбинат отгружает потребителям несколько тысяч штук подобных железнодорожных колес. Благодаря получению разрешения ЕВРАЗ НТМК сможет загружать доступные мощности американским сортаментом.



Впервые колеса H-36 ЕВРАЗ НТМК отгрузил в США в 2012 году после положительного аудита AAR и получения сертификата на поставку определенных партий железнодорожных колес.

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