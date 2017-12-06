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ВШЭ прогнозирует в ближайшие два-три месяца стагнацию в российской промышленности
6 декабрь 2017 (16:42)
УрБК, Москва, 06.12.2017. В ближайшие два-три месяца российская промышленность будет находиться в стадии стагнации. Об этом говорится в исследовании НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе».
«Моделью, которой пользуются авторы для прогнозирования роста промышленности, был предсказан небольшой рост относительно того же периода прошлого года в октябре с дальнейшим его замедлением и фактической стагнацией с устранением сезонного фактора. Однако нулевых значений индексы год к году достигли уже в октябре. Учитывая этот факт, мы можем сказать, что в ближайшие два-три месяца стагнация промышленности, по данным Росстата, относительно того же периода прошлого года представляется пока что наиболее реалистичным вариантом развития событий», — говорится в исследовании.
Отметим, что в октябре промпроизводство в РФ показало нулевую динамику в годовом выражении после роста на 0,9% в сентябре.
«Моделью, которой пользуются авторы для прогнозирования роста промышленности, был предсказан небольшой рост относительно того же периода прошлого года в октябре с дальнейшим его замедлением и фактической стагнацией с устранением сезонного фактора. Однако нулевых значений индексы год к году достигли уже в октябре. Учитывая этот факт, мы можем сказать, что в ближайшие два-три месяца стагнация промышленности, по данным Росстата, относительно того же периода прошлого года представляется пока что наиболее реалистичным вариантом развития событий», — говорится в исследовании.
Отметим, что в октябре промпроизводство в РФ показало нулевую динамику в годовом выражении после роста на 0,9% в сентябре.
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