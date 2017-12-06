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В Екатеринбурге более 40% зарегистрированных хостелов не прошли классификацию к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. На сегодняшний день в Екатеринбурге официально зарегистрировано 68 хостелов. Из них 38 прошли классификацию к ЧМ-2018, рассказал на совещании председатель комитета по бытовому обслуживанию населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.



«Классификация стала обязательной для всех с 1 января 2017 года. К сожалению, на сегодняшний день ее прошли чуть более половины екатеринбургских хостелов. Гостиницы классифицированы все», — пояснил он.



По словам М. Афанасьева, в Екатеринбурге число отелей к 1 июня 2018 года увеличится на один, до 120. Число хостелов вырастет до 72. Всего в уральской столице к Чемпионату мира будут доступны более 5,6 тыс. номеров в гостиницах на 11 тыс. мест и 539 — в хостелах на почти 2,2 тыс. мест.

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