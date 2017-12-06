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Россия ослабила продовольственные санкции из-за требований ВТО

УрБК, Москва, 06.12.2017. Россия разрешит поставки свинины и продукции свиноводства из стран Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.



Ослабление продовольственных санкций связано с требованиями ВТО, членом которой является Россия.

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