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Россия ослабила продовольственные санкции из-за требований ВТО

6 декабрь 2017 (16:13)

УрБК, Москва, 06.12.2017. Россия разрешит поставки свинины и продукции свиноводства из стран Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Ослабление продовольственных санкций связано с требованиями ВТО, членом которой является Россия.

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