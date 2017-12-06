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Россия ослабила продовольственные санкции из-за требований ВТО
6 декабрь 2017 (16:13)
УрБК, Москва, 06.12.2017. Россия разрешит поставки свинины и продукции свиноводства из стран Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.
Ослабление продовольственных санкций связано с требованиями ВТО, членом которой является Россия.
Ослабление продовольственных санкций связано с требованиями ВТО, членом которой является Россия.
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