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Сервисы СКБ-банка вошли в пятерку лучших мобильных банковских приложений для малого бизнеса
6 декабрь 2017 (15:55)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report опубликовало рейтинг мобильных банковских приложений для малого бизнеса. Мобильные сервисы СКБ-банка вошли в пятерку рэнкинга, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
Эксперты оценили мобильные приложения банков, предназначенные для смартфонов на базе iOS и Android. В категории «Лучшие мобильные банки для руководителей компании» СКБ-банк занял 4-е место в обеих операционных системах. В рейтинге «Для индивидуальных предпринимателей» мобильное приложение СКБ-банка на платформе Android заняло 4-е место, а на платформе iOS — 5-е.
В исследовании учитывались все пользовательские задачи, связанные с управлением расчетным счетом, решаемые с помощью мобильного телефона и актуальные как для индивидуальных предпринимателей, так и для небольших компаний со штатом до 100 человек.
Среди достоинств мобильных банков эксперты выделяют возможность получить доступ без дополнительных действий в интернет-банке, вход в приложение по короткому коду и отпечатку пальца, а также возможность отправлять платежи и экспортировать реквизиты и выписку. Кроме того, специалисты подчеркнули, что мобильный банк СКБ-банка имеет ряд таких возможностей, как распознавание счетов на оплату, открытие дополнительного счета и заказ карты.
Напомним, что в ноябре 2017 года СКБ-банк вошел в топ-3 в рейтинге функциональности интернет- и мобильного банкинга для физических лиц RAEX.
Эксперты оценили мобильные приложения банков, предназначенные для смартфонов на базе iOS и Android. В категории «Лучшие мобильные банки для руководителей компании» СКБ-банк занял 4-е место в обеих операционных системах. В рейтинге «Для индивидуальных предпринимателей» мобильное приложение СКБ-банка на платформе Android заняло 4-е место, а на платформе iOS — 5-е.
В исследовании учитывались все пользовательские задачи, связанные с управлением расчетным счетом, решаемые с помощью мобильного телефона и актуальные как для индивидуальных предпринимателей, так и для небольших компаний со штатом до 100 человек.
Среди достоинств мобильных банков эксперты выделяют возможность получить доступ без дополнительных действий в интернет-банке, вход в приложение по короткому коду и отпечатку пальца, а также возможность отправлять платежи и экспортировать реквизиты и выписку. Кроме того, специалисты подчеркнули, что мобильный банк СКБ-банка имеет ряд таких возможностей, как распознавание счетов на оплату, открытие дополнительного счета и заказ карты.
Напомним, что в ноябре 2017 года СКБ-банк вошел в топ-3 в рейтинге функциональности интернет- и мобильного банкинга для физических лиц RAEX.
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