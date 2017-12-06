Кризис подкосил уральских машиностроителей

В Артемовском состоялось расширенное выездное заседание НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области». В ходе мероприятия были подведены итоги развития профильных предприятий за 9 месяцев 2017 года. Несмотря на то, что объем отгруженной продукции в январе-сентябре текущего года вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, в отрасли по-прежнему наблюдаются серьезные проблемы. В частности, продолжается сокращение числа занятых сотрудников и снижение размера заработной платы.Следует отметить, что рост отгрузки машиностроительной продукции в Свердловской области в 2017 году во многом обусловлен эффектом низкой базы. В прошлом году портфель заказов уральских предприятий оставлял желать лучшего.Самая тревожная тенденция — сокращение численности сотрудников, занятых в машиностроении. За 9 месяцев 2017 года показатель на Среднем Урале снизился на 3,1% (до 14 тыс. 355 человек).Директор НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области» Андрей Бухмастов заявил, что негативная динамика численности работников наблюдается в последние восемь лет.«Здесь можно выделить две основные причины. Во-первых, у нас все предыдущие годы наблюдалось сокращение объемов производства. Поэтому многие предприятия проводили политику оптимизации кадров. Каких-либо вынужденных увольнений в последнее время не было. Просто предприятия сокращали число размещенных вакансий. Некоторые люди выходили на пенсию или по собственному желанию уходили на новую работу. Вместо них просто набирали меньше сотрудников. Во-вторых, часть компаний успешно проводит модернизацию производства. Они вводят в действие более высокопроизводительное оборудование. Соответственно, сокращаются трудозатраты. Это неизбежно приводит к снижению численности персонала», — заявил Андрей Бухмастов.Еще один негативный тренд — сокращение заработных плат в отрасли. За 9 месяцев 2017 года показатель в номинальном выражении снизился на символические 0,1%. С учетом инфляции — на 2,8%.«Как правило, ощутимый рост заработной платы происходит в IV квартале. Поэтому пока делать какие-либо выводы преждевременно. Необходимо дождаться итогов всего года», — рассказал Андрей Бухмастов.Отметим, что в настоящее время среднемесячная заработная плата на машиностроительных предприятиях Свердловской области составляет 36 тыс. 936 руб. Для сравнения, в целом на Среднем Урале в январе-сентябре 2017 года показатель в номинальном выражении вырос на 5,8%, до 33 тыс. 635 руб. При сохранении существующих тенденций в ближайшее время уровень зарплат в машиностроении опустится ниже среднего по экономике.Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает, что ситуация в машиностроении остается напряженной. Поэтому многие предприятия переживают серьезные трудности.«Машиностроение в принципе не может себя хорошо чувствовать по сравнению с добывающими отраслями. Потому что здесь очень высокая доля НДС и труда, а также всяких других налогов. Спрос на машиностроительную продукцию внутри России достаточно слабый. В связи с этим финансовое положение машзаводов гораздо хуже, чем в добывающих отраслях, где идет возврат НДС и прочие преимущества. Думаю, что стагнация в машиностроении продолжится. Внутри этого сектора я бы никого особо выделять не стал. Ранее неплохо себя чувствовали предприятия, которые имели отношение к гособоронзаказу. Сейчас в условиях сокращения финансирования этих статей бюджета они тоже будут чувствовать себя хуже. Худо-бедно себя чувствует сельскохозяйственное машиностроение. Но это только из-за того, что один крупный лоббист выбивает субсидии из бюджета», — полагает Виталий Калугин.По мнению экспертов, внутренний спрос на машиностроительную продукцию восстановится только после заметного улучшения экономической ситуации в стране. Поскольку в ближайшие годы рассчитывать на это не приходится, сохраняются риски дальнейшего ухудшения финансовых и производственных показателей профильных предприятий.