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В период ЧМ-2018 в Екатеринбурге зарубежные команды разместятся в отелях Hilton и Ramada

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Зарубежные команды, приехавшие на матчи Чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбург, разместятся в отелях Hilton и Ramada. Об этом на совещании с представителями хостелов рассказал председатель комитета по бытовому обслуживанию населения администрации уральской столицы Максим Афанасьев.



По его словам, сборные команды Египта, Франции, Японии и Мексики разместятся в отеле Hilton, а участники из Уругвая, Перу, Сенегала и Швеции — в отеле Ramada.



«Болельщики зарубежных сборных, приезжающие в Екатеринбург, будут стараться поселиться поближе к своим командам. Это нужно учесть владельцам хостелов, расположенных недалеко от этих отелей», — пояснил М. Афанасьев.



Он отметил, что остальные средства размещения также получат полную загрузку в дни ЧМ-2018, но максимальный спрос придется на территории вблизи Центрального стадиона и указанных отелей.

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