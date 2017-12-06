Кризис

Продажи люксовых автомобилей в России в октябре выросли на 37%

Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам октября 2017 года составил 107 единиц. Это на 37% выше показателя годичной давности (78 шт.), сообщает «Автостат».



Более 60% рынка люксовых автомобилей приходится на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, обладателями которой в октябре стали 66 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 21 единицу. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley (12 шт.). Также во второй месяц осени в нашей стране было приобретено 4 новых Rolls-Royce, 3 — Ferrari и 1 — Aston Martin.



Три четверти всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury в октябре пришлось на Москву и Подмосковье, где в общей сложности было реализовано 79 экземпляров. Жители Санкт-Петербурга и Краснодарского края купили по 4 люксовых автомобиля. В Татарстан, Пензенскую, Тюменскую и Иркутскую области отправилось по 2 таких машины. Еще в 12 субъектах РФ на учет встало по одному автомобилю сегмента Luxury.



За 10 месяцев нынешнего года объем российского рынка новых люксовых автомобилей достиг примерно 1,2 тыс. единиц, показав рост на 13%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: