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Центробанк рассказал о новом виде кредитного мошенничества в регионах

УрБК, Москва, 06.12.2017. Мошенники стали использовать новый вид кредитного мошенничества, который особенно коснулся удаленных регионов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева, которое он сделал в ходе VIII международного форума по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia.



«В качестве примера могу привести ситуацию, когда — особенно это касается удаленных регионов — когда под видом якобы кредитных организаций клиентам предлагают услуги кредитования. А за это просят некоторое количество денег. Это совершенно новый инструмент мошенничества», — сказал он.



А. Сычев напомнил, что пожилые люди уже не являются основной целевой аудиторией мошенников — они переключились на граждан среднего возраста.

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