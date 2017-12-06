Новости дня

Центробанк рассказал о новом виде кредитного мошенничества в регионах

6 декабрь 2017 (14:54)

УрБК, Москва, 06.12.2017. Мошенники стали использовать новый вид кредитного мошенничества, который особенно коснулся удаленных регионов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артема Сычева, которое он сделал в ходе VIII международного форума по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia.

«В качестве примера могу привести ситуацию, когда — особенно это касается удаленных регионов — когда под видом якобы кредитных организаций клиентам предлагают услуги кредитования. А за это просят некоторое количество денег. Это совершенно новый инструмент мошенничества», — сказал он.

А. Сычев напомнил, что пожилые люди уже не являются основной целевой аудиторией мошенников — они переключились на граждан среднего возраста.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...