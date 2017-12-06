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Жителя Екатеринбурга осудили за мошенничество с переводом земли в категорию ИЖС

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Мироненко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



В суде установлено, что А. Мироненко являлся посредником при переводе разрешенной категории использования земельного участка, принадлежащего местному жителю, из земель сельскохозяйственного назначения в земли поселений под индивидуальное жилищное строительство.



В органы государственной власти, уполномоченные на изменение разрешенного вида (категории) использования земельного участка, злоумышленник не обращался. Государственным либо муниципальным служащим он не являлся, полномочиями по осуществлению указанной процедуры самостоятельно не обладал. Официально нигде не работал.



Фактически не имея намерений исполнять указанные обязательства, А. Мироненко получил от потерпевшего и присвоил себе денежные средства в размере 25 млн руб.



Суд назначил А. Мироненко наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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