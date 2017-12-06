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УБРиР впервые в своей истории открыл депозит в китайских юанях
6 декабрь 2017 (14:05)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Филиал «Южно-Уральский» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) привлек на депозит 2,7 млн юаней (или 24,5 млн руб). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Это первая в истории банка депозитная сделка, оформленная в китайской валюте. Договор с вкладчиком оформлен на индивидуальных условиях с учетом потребностей клиента», — рассказали в пресс-службе.
В настоящее время разместить свои сбережения в УБРиР предприниматели могут в рублях, долл. США или евро. По данным на 1 ноября 2017 года, общий объем портфеля валютных депозитов корпоративных клиентов банка составляет более 1,5 млрд руб., при этом 80% вкладов — в долларах США, 20% — в евро.
«Мы видим перераспределение финансовых операций между Россией и ее зарубежными партнерами в пользу Китая: только за первое полугодие 2017 года торговый оборот между странами увеличился на 25,5% и достиг 46,8 млрд долл. США. И если раньше клиенты открывали в юанях только расчетные счета, которые УБРиР предоставляет с 2011 года, то в последнее время бизнесмены стали чаще интересоваться возможностью открытия и депозитов. В данном случае комплексное обслуживание будет удобным решением для бизнеса, тем более что Китай поощряет проведение сделок именно в юанях, создавая таким образом более интересные условия сотрудничества для российских предпринимателей», — пояснила руководитель дирекции продаж корпоративных продуктов УБРиР Ольга Дрововозова.
«Это первая в истории банка депозитная сделка, оформленная в китайской валюте. Договор с вкладчиком оформлен на индивидуальных условиях с учетом потребностей клиента», — рассказали в пресс-службе.
В настоящее время разместить свои сбережения в УБРиР предприниматели могут в рублях, долл. США или евро. По данным на 1 ноября 2017 года, общий объем портфеля валютных депозитов корпоративных клиентов банка составляет более 1,5 млрд руб., при этом 80% вкладов — в долларах США, 20% — в евро.
«Мы видим перераспределение финансовых операций между Россией и ее зарубежными партнерами в пользу Китая: только за первое полугодие 2017 года торговый оборот между странами увеличился на 25,5% и достиг 46,8 млрд долл. США. И если раньше клиенты открывали в юанях только расчетные счета, которые УБРиР предоставляет с 2011 года, то в последнее время бизнесмены стали чаще интересоваться возможностью открытия и депозитов. В данном случае комплексное обслуживание будет удобным решением для бизнеса, тем более что Китай поощряет проведение сделок именно в юанях, создавая таким образом более интересные условия сотрудничества для российских предпринимателей», — пояснила руководитель дирекции продаж корпоративных продуктов УБРиР Ольга Дрововозова.
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