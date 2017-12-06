Новости дня

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании двух вокзалов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Сотрудники оперативных служб полиции и ФСБ задержали подозреваемого в минировании железнодорожного вокзала и Северного автовокзала в Екатеринбурге. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Подозреваемым оказался 33-летний судимый неработающий гражданин Юнусов, проживающий в областном центре. 29 ноября 2017 года в 22.30 он по телефону сообщил о готовящемся преступлении на территории Северного автовокзала и железнодорожного вокзала столицы Среднего Урала», — говорится в сообщении.



В отношении подозреваемого сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 3 лет лишения свободы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: