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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании двух вокзалов
6 декабрь 2017 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Сотрудники оперативных служб полиции и ФСБ задержали подозреваемого в минировании железнодорожного вокзала и Северного автовокзала в Екатеринбурге. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Подозреваемым оказался 33-летний судимый неработающий гражданин Юнусов, проживающий в областном центре. 29 ноября 2017 года в 22.30 он по телефону сообщил о готовящемся преступлении на территории Северного автовокзала и железнодорожного вокзала столицы Среднего Урала», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 3 лет лишения свободы.
«Подозреваемым оказался 33-летний судимый неработающий гражданин Юнусов, проживающий в областном центре. 29 ноября 2017 года в 22.30 он по телефону сообщил о готовящемся преступлении на территории Северного автовокзала и железнодорожного вокзала столицы Среднего Урала», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 3 лет лишения свободы.
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