Дайджест
Курс биткоина превысил 12 тыс. долл. США
6 декабрь 2017 (13:05)
Биткоин установил новый рекорд. Криптовалюта торгуется на отметке 12 тыс. 470 долл. США. Об этом свидетельствуют данные торгов Сoinmarketcap.
За сутки биткоин подорожал на 6%. На пике за него предлагали 12 тыс. 524 долл. Капитализация валюты приближается к 209 млрд долл.
Отметку в 12 тыс. долл. данная криптовалюта перевалила 5 декабря.
На данный момент добыто 16 млн 722 тыс. биткоинов из максимально возможного 21 млн. Ожидается, что последний биткоин будет «намайнен» в 2140 году.
За сутки биткоин подорожал на 6%. На пике за него предлагали 12 тыс. 524 долл. Капитализация валюты приближается к 209 млрд долл.
Отметку в 12 тыс. долл. данная криптовалюта перевалила 5 декабря.
На данный момент добыто 16 млн 722 тыс. биткоинов из максимально возможного 21 млн. Ожидается, что последний биткоин будет «намайнен» в 2140 году.
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