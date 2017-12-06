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Курс биткоина превысил 12 тыс. долл. США

6 декабрь 2017 (13:05)

Биткоин установил новый рекорд. Криптовалюта торгуется на отметке 12 тыс. 470 долл. США. Об этом свидетельствуют данные торгов Сoinmarketcap.

За сутки биткоин подорожал на 6%. На пике за него предлагали 12 тыс. 524 долл. Капитализация валюты приближается к 209 млрд долл.

Отметку в 12 тыс. долл. данная криптовалюта перевалила 5 декабря.

На данный момент добыто 16 млн 722 тыс. биткоинов из максимально возможного 21 млн. Ожидается, что последний биткоин будет «намайнен» в 2140 году.

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