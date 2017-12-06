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Курс биткоина превысил 12 тыс. долл. США

Биткоин установил новый рекорд. Криптовалюта торгуется на отметке 12 тыс. 470 долл. США. Об этом свидетельствуют данные торгов Сoinmarketcap.



За сутки биткоин подорожал на 6%. На пике за него предлагали 12 тыс. 524 долл. Капитализация валюты приближается к 209 млрд долл.



Отметку в 12 тыс. долл. данная криптовалюта перевалила 5 декабря.



На данный момент добыто 16 млн 722 тыс. биткоинов из максимально возможного 21 млн. Ожидается, что последний биткоин будет «намайнен» в 2140 году.

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