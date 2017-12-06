Дайджест
В Германии произошла железнодорожная катастрофа
6 декабрь 2017 (13:04)
Пассажирский и товарный поезда столкнулись в районе немецкого города Мербуш. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте местной пожарной службы.
На место ЧП прибывают оперативные службы.
Газета Bild, в свою очередь, сообщает минимум о 20 пострадавших. Спасательная операция осложняется тем, что добраться до раненых мешают электрические провода.
Железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подтвердил, что в крушении участвовали пассажирский поезд National Express и грузовой состав DB Cargo.
На место ЧП прибывают оперативные службы.
Газета Bild, в свою очередь, сообщает минимум о 20 пострадавших. Спасательная операция осложняется тем, что добраться до раненых мешают электрические провода.
Железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подтвердил, что в крушении участвовали пассажирский поезд National Express и грузовой состав DB Cargo.
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