Дайджест

В Германии произошла железнодорожная катастрофа

Пассажирский и товарный поезда столкнулись в районе немецкого города Мербуш. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте местной пожарной службы.



На место ЧП прибывают оперативные службы.



Газета Bild, в свою очередь, сообщает минимум о 20 пострадавших. Спасательная операция осложняется тем, что добраться до раненых мешают электрические провода.



Железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подтвердил, что в крушении участвовали пассажирский поезд National Express и грузовой состав DB Cargo.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: