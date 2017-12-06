Дайджест
Олимпийский комитет России извинился перед МОК
6 декабрь 2017 (13:04)
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков извинился перед исполкомом Международного олимпийского комитета. Об этом рассказал президент МОК Томас Бах на пресс-конференции, трансляция которой доступна на сайте организации.
«Российская сторона смогла высказаться на заседании. Глава ОКР Жуков принес свои извинения. Санкции, о которых было объявлено, — это полноценное решение исполкома», — заявил Бах, не уточнив, за что именно извинился глава ОКР.
По решению исполкома МОК Жуков и ОКР были дисквалифицированы. Также российская сторона обязана возместить расходы на проведение расследований и внести 15 млн долл. в создание независимой системы тестирования.
«Российская сторона смогла высказаться на заседании. Глава ОКР Жуков принес свои извинения. Санкции, о которых было объявлено, — это полноценное решение исполкома», — заявил Бах, не уточнив, за что именно извинился глава ОКР.
По решению исполкома МОК Жуков и ОКР были дисквалифицированы. Также российская сторона обязана возместить расходы на проведение расследований и внести 15 млн долл. в создание независимой системы тестирования.
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