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Российский истребитель пятого поколения совершил первый полет с новым двигателем

Истребитель пятого поколения Су-57 (ранее именовавшийся как Т-50) совершил первый полет с новым двигателем. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России.



«5 декабря 2017 года в ЛИИ им. М.М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа. Полет прошел штатно», — утверждают в ведомстве, уточняя, что боевая машина пробыла в воздухе 17 минут. Самолет пилотировал Герой России Сергей Богдан.



В настоящее время Т-50, проходящие испытания по программе ПАК ФА, летают на промежуточном двигателе АЛ-41Ф1 («изделие 117»), созданном в рамках ОКР «Демон» и сходном по конструкции с двигателем истребителя Су-35С. одновременно с этим проходят испытания двигатели, именуемые в открытых источниках «изделие 30». В сравнении с АЛ-41Ф1 его тяга должна быть увеличена до 17,5-19,5 т., а также повышена топливная эффективность и снижена стоимость жизненного цикла.

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