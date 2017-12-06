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Инженеры «МегаФона» провели сезонную подготовку базовых станций на горнолыжных курортах Урала

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Связисты «МегаФона» проанализировали объемы трафика на базовых станциях вблизи горнолыжных курортов Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба оператора на Урале.



«Лыжники и сноубордисты стали в 5 раз активнее пользоваться интернетом со смартфонов. Самыми активными в интернете за последний месяц стали посетители Уктуса и Пильной. Объема данных, которые за час скачивают в каждом из этих районов, хватит на ведение 40 тыс. прямых эфиров в социальных сетях. В мобильной активности их догоняют гости Лиственной и Волчихи», — говорится в сообщении.



Инженеры «МегаФона» провели сезонную подготовку базовых станций на горнолыжных курортах Среднего Урала. Уверенный сигнал покрывает Ежовую, Долгую, Белую, Теплую. К склонам Уктуса, Волчихи, Пильной и Лиственной, где наблюдается повышенный рост трафика, связисты дополнительно завезли быстрый интернет и усилили 4G.



«Высокую скорость не только на горнолыжных трассах, но и в интернете особенно ценят гости Пильной в Первоуральске. У них четырехкратное увеличение трафика в LTE. В целом этот сезон на Среднем Урале обещает стать рекордным по количеству данных, отправленных в интернет. Полноценные фотоотчеты, видео и прямые эфиры потеснят одиночные снимки. А наша сеть доставит эмоции прямо с места событий», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



В поисках хороших склонов свердловчане зачастую наведываются в соседнюю Челябинскую область. Здесь находятся курорты «Абзаково» и «Банное», где также уверенно ловит сигнал «МегаФона» и можно оставаться на связи и выходить в сеть.

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