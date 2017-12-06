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Инженеры «МегаФона» провели сезонную подготовку базовых станций на горнолыжных курортах Урала
6 декабрь 2017 (13:01)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Связисты «МегаФона» проанализировали объемы трафика на базовых станциях вблизи горнолыжных курортов Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба оператора на Урале.
«Лыжники и сноубордисты стали в 5 раз активнее пользоваться интернетом со смартфонов. Самыми активными в интернете за последний месяц стали посетители Уктуса и Пильной. Объема данных, которые за час скачивают в каждом из этих районов, хватит на ведение 40 тыс. прямых эфиров в социальных сетях. В мобильной активности их догоняют гости Лиственной и Волчихи», — говорится в сообщении.
Инженеры «МегаФона» провели сезонную подготовку базовых станций на горнолыжных курортах Среднего Урала. Уверенный сигнал покрывает Ежовую, Долгую, Белую, Теплую. К склонам Уктуса, Волчихи, Пильной и Лиственной, где наблюдается повышенный рост трафика, связисты дополнительно завезли быстрый интернет и усилили 4G.
«Высокую скорость не только на горнолыжных трассах, но и в интернете особенно ценят гости Пильной в Первоуральске. У них четырехкратное увеличение трафика в LTE. В целом этот сезон на Среднем Урале обещает стать рекордным по количеству данных, отправленных в интернет. Полноценные фотоотчеты, видео и прямые эфиры потеснят одиночные снимки. А наша сеть доставит эмоции прямо с места событий», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
В поисках хороших склонов свердловчане зачастую наведываются в соседнюю Челябинскую область. Здесь находятся курорты «Абзаково» и «Банное», где также уверенно ловит сигнал «МегаФона» и можно оставаться на связи и выходить в сеть.
«Лыжники и сноубордисты стали в 5 раз активнее пользоваться интернетом со смартфонов. Самыми активными в интернете за последний месяц стали посетители Уктуса и Пильной. Объема данных, которые за час скачивают в каждом из этих районов, хватит на ведение 40 тыс. прямых эфиров в социальных сетях. В мобильной активности их догоняют гости Лиственной и Волчихи», — говорится в сообщении.
Инженеры «МегаФона» провели сезонную подготовку базовых станций на горнолыжных курортах Среднего Урала. Уверенный сигнал покрывает Ежовую, Долгую, Белую, Теплую. К склонам Уктуса, Волчихи, Пильной и Лиственной, где наблюдается повышенный рост трафика, связисты дополнительно завезли быстрый интернет и усилили 4G.
«Высокую скорость не только на горнолыжных трассах, но и в интернете особенно ценят гости Пильной в Первоуральске. У них четырехкратное увеличение трафика в LTE. В целом этот сезон на Среднем Урале обещает стать рекордным по количеству данных, отправленных в интернет. Полноценные фотоотчеты, видео и прямые эфиры потеснят одиночные снимки. А наша сеть доставит эмоции прямо с места событий», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
В поисках хороших склонов свердловчане зачастую наведываются в соседнюю Челябинскую область. Здесь находятся курорты «Абзаково» и «Банное», где также уверенно ловит сигнал «МегаФона» и можно оставаться на связи и выходить в сеть.
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