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Подписан закон о создании ТОСЭР в закрытых городах России

6 декабрь 2017 (12:40)

УрБК, Москва, 06.12.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью 3 ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Федеральным законом регулируются отношения, связанные с созданием территорий опережающего социально-экономического развития на территориях закрытых административно-территориальных образований, включённых в перечень моногородов», — говорится в документе.

Отметим, что на Среднем Урале статус ТОСЭР смогут получить два закрытых города — Новоуральск и Лесной.

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