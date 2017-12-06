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Подписан закон о создании ТОСЭР в закрытых городах России
6 декабрь 2017 (12:40)
УрБК, Москва, 06.12.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статью 3 ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Федеральным законом регулируются отношения, связанные с созданием территорий опережающего социально-экономического развития на территориях закрытых административно-территориальных образований, включённых в перечень моногородов», — говорится в документе.
Отметим, что на Среднем Урале статус ТОСЭР смогут получить два закрытых города — Новоуральск и Лесной.
«Федеральным законом регулируются отношения, связанные с созданием территорий опережающего социально-экономического развития на территориях закрытых административно-территориальных образований, включённых в перечень моногородов», — говорится в документе.
Отметим, что на Среднем Урале статус ТОСЭР смогут получить два закрытых города — Новоуральск и Лесной.
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