Новости дня

ФАС возбудила дело в отношении Челябинской гордумы из-за организации парковок

УрБК, Челябинск, 06.12.2017. Челябинское УФАС России подозревает Челябинскую городскую думу в нарушении антимонопольного законодательства, связанном с принятием ею порядка организации парковок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Напомним, в начале года антимонопольное ведомство выдало три предупреждения по факту организации парковок в Челябинске с признаками нарушения закона о защите конкуренции — городской думе, администрации муниципалитета и МБУ «Городские парковки».



Челябинская городская дума частично исполнила предупреждение, однако ряд вопросов в принятом «Порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Челябинска», по-прежнему остался неурегулированным.



Так, Челябинская городская дума не регламентировала, какие лица могут быть инициаторами создания парковки, сроки и порядок подачи предложения/заявления о создании парковки, порядок их рассмотрения, порядок принятия актов, которыми такие парковки создаются, в том числе сведения, которые содержатся в таком акте.



Кроме того, порядок определяет, что обслуживание парковки осуществляет оператор, которым может быть муниципальное учреждение. При этом документ предполагает предоставление возможности использования земельного участка такому учреждению в нарушение земельного законодательства и без конкурентных процедур. При этом оператором парковки также может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, но уже на существенно других условиях.



По предварительным данным, в результате таких положений порядка муниципальному учреждению могут быть созданы преимущественные условия на рынке оказания услуг парковок, в том числе по причине предоставления земельных участков без торгов и в нарушение земельного законодательства.



В отношении Челябинской городской думы возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 15 закона о защите конкуренции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: