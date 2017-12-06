Кризис

Новые правила ФТС могут привести к задержкам по доставке товаров из интернет-магазинов

Логистические компании предупредили российских клиентов зарубежных интернет-магазинов о задержках при доставке товаров, пишет «Коммерсантъ».



Причиной задержек, отмечают в компаниях, стали новые требования Федеральной таможенной службы к оформлению товаров, приобретенных через иностранные интернет-магазины. Согласно нововведениям, покупатели теперь должны предоставлять ИНН, а также сведения о стоимости товаров. Кроме того, беспошлинный порог на покупки ограничен 1 тыс. евро или 31 кг в месяц.



Новые правила будут действовать в тестовом режиме с 7 декабря 2017 года до 1 июля 2018 года.



«Представление ИНН необходимо для однозначной идентификации физического лица для целей учета стоимости и веса всех товаров, поступивших в адрес данного лица в течение календарного месяца. Это делается в целях снижения рисков ввоза товаров на подставных лиц», — поясняют в ФТС.



В логистических компаниях, в свою очередь, отметили, что уведомление о нововведениях они получили только 30 ноября 2017 года. Однако не все клиенты согласились предоставить дополнительные данные. Вследствие этого участники рынка прогнозируют серьезные задержки со сроками доставки товаров.

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