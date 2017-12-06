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«Уральские авиалинии» предложили выгодные цены на авиабилеты по маршруту Москва — Уфа — Москва
6 декабрь 2017 (12:01)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. «Уральские авиалинии» предложили приобрести авиабилеты по маршруту Москва — Уфа — Москва по выгодным ценам. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Стоимость авиабилетов в Уфу теперь составляет от 3 тыс. 050 руб. по тарифу «Промо» и от 4 тыс. руб. по тарифу «Эконом» в одну сторону. Покупка билета в оба конца обойдется еще дешевле — от 4,4 тыс. руб. (тариф «Промо») и от 5,5 тыс. руб. (тариф «Эконом»). В цену входят все сборы, ручная кладь, багаж и питание, время в полете составит 2 часа.
«Уфа интересна не только пассажирам, отправляющимся в командировку, но и путешественникам. Город известен на всю Россию своими медовыми фестивалями, народными праздниками, национальными мясными блюдами, а также уникальными достопримечательностями, некоторые из которых входят в список семи чудес света Башкортостана. Один из самых больших памятников в России — монумент Салавату Юлаеву — выдающемуся башкирскому полководцу, борцу за независимость и прекрасному поэту. Из разных точек Уфы можно увидеть багряные пятидесятиметровые шпили мечети Ляля-Тюльпан, которые выполнены в форме цветка тюльпана и монумент Дружбы — символ единения русского и башкирского народов», — говорится в сообщении.
Билеты в Уфу можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
Стоимость авиабилетов в Уфу теперь составляет от 3 тыс. 050 руб. по тарифу «Промо» и от 4 тыс. руб. по тарифу «Эконом» в одну сторону. Покупка билета в оба конца обойдется еще дешевле — от 4,4 тыс. руб. (тариф «Промо») и от 5,5 тыс. руб. (тариф «Эконом»). В цену входят все сборы, ручная кладь, багаж и питание, время в полете составит 2 часа.
«Уфа интересна не только пассажирам, отправляющимся в командировку, но и путешественникам. Город известен на всю Россию своими медовыми фестивалями, народными праздниками, национальными мясными блюдами, а также уникальными достопримечательностями, некоторые из которых входят в список семи чудес света Башкортостана. Один из самых больших памятников в России — монумент Салавату Юлаеву — выдающемуся башкирскому полководцу, борцу за независимость и прекрасному поэту. Из разных точек Уфы можно увидеть багряные пятидесятиметровые шпили мечети Ляля-Тюльпан, которые выполнены в форме цветка тюльпана и монумент Дружбы — символ единения русского и башкирского народов», — говорится в сообщении.
Билеты в Уфу можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
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