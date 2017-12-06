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Екатеринбургское «Трамвайно-троллейбусное управление» проиграло суд против ФАС

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области оставил без удовлетворения жалобу ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» на постановление УФАС региона о штрафе за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Штраф был выписан в адрес ЕМУП ТТУ по итогам рассмотрения в ФАС заявления от Уральского ГУ Банка России. Как следует из жалобы регулятора, в вагоне трамвая распространялась реклама по предоставлению займов микрофинансовой организацией ООО «Твоя стратегия», исключенного из реестра.



Областное УФАС признало муниципальное предприятие виновным в нарушении законодательства о рекламе (часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ) и оштрафовало ТТУ на сумму 100 тыс. руб.



«Основанием для привлечения к административной ответственности послужил вывод антимонопольного органа о нарушении предприятием части 13 статьи 28 закона о рекламе, выразившемся в распространении рекламы услуг общества «Твоя стратегия», которое является лицом, не осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов», — говорится в сообщении.



В управлении указали, что муниципальное предприятие имело все условия для устранения нарушений, но так этого и не сделало.



Транспортники обжаловали решение антимонопольщиков в Арбитражном суде Свердловской области. Суд признал действия УФАС по региону законными и отклонил апелляцию ЕМУП ТТУ.

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