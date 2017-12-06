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Продавцов одежды в Свердловской области оштрафовали на 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2017 года выписало штрафы на 1,9 млн руб. реализаторам одежды и обуви для взрослых, сообщает пресс-служба ведомства.



Всего за указанный период было проверено 112 хозяйствующих субъектов (171 объект). Общее число выявленных нарушений составило 2 тыс. 384. В основном они были связаны с несоответствием состава сырья в продукции с маркировкой.



По итогам проверок с января по сентябрь 2017 года составлено 98 протоколов об административных правонарушениях. Судами вынесено 28 решений о конфискации продукции.

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