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Назначены публичные слушания по проекту рекультивации шламовых полей «Уралмашзавода»

6 декабрь 2017 (10:19)

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. В Екатеринбурге состоятся публичные слушания по проекту рекультивации шламовых полей «Уралмашзавода» в районе поселка Калиновка. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Якоб.

Слушания пройдут 12 января 2018 года в 14.00 в здании администрации муниципалитета (пр. Ленина, 24 а).

Отметим, что проект разрабатывает пермская компания «Проектный институт экологии и природопользования» по заказу «Уралмашзавода». Тендер проведен в июне 2017 года. Согласно техническому заданию, земли будут рекультивированы для вовлечения их в хозяйственный или промышленный оборот.

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