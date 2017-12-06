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Назначены публичные слушания по проекту рекультивации шламовых полей «Уралмашзавода»
6 декабрь 2017 (10:19)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. В Екатеринбурге состоятся публичные слушания по проекту рекультивации шламовых полей «Уралмашзавода» в районе поселка Калиновка. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Якоб.
Слушания пройдут 12 января 2018 года в 14.00 в здании администрации муниципалитета (пр. Ленина, 24 а).
Отметим, что проект разрабатывает пермская компания «Проектный институт экологии и природопользования» по заказу «Уралмашзавода». Тендер проведен в июне 2017 года. Согласно техническому заданию, земли будут рекультивированы для вовлечения их в хозяйственный или промышленный оборот.
Слушания пройдут 12 января 2018 года в 14.00 в здании администрации муниципалитета (пр. Ленина, 24 а).
Отметим, что проект разрабатывает пермская компания «Проектный институт экологии и природопользования» по заказу «Уралмашзавода». Тендер проведен в июне 2017 года. Согласно техническому заданию, земли будут рекультивированы для вовлечения их в хозяйственный или промышленный оборот.
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