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На шахте «Алардинская» ЕВРАЗа ввели в эксплуатацию лаву 3-38

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. На шахте «Алардинская» (находится под управлением Распадской угольной компании) ввели в эксплуатации лаву 3-38 с общим объемом запасов около 2,8 млн т коксующегося угля ценной марки КС. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



Отработка запасов ведется на глубине до 240 м. Для безопасности труда горняков предусмотрена дегазация выработанного пространства вертикальными скважинами, пробуренными с поверхности. В ходе отработки запасов осуществляется непрерывное проветривание лавы с помощью вентилятора главного проветривания.



Добычной забой оснащен высокопроизводительным очистным оборудованием. Компания обновила лавокомплект «Алардинской», закупив современный перегружатель Grot-1100 с дробилкой Scorpion-3000Р. Новая техника будет способствовать наращиванию объемов производства и обеспечит эффективную безопасную выемку угля из новой лавы.



«В лаве 3-38 работает один из самых известных шахтерских коллектив Кузбасса — бригада-«миллионер» Альберта Ямалиева участка № 1 (начальник участка Валерий Кузнецов, механик Виктор Володин). В октябре горняки выдали на-гора 2 млн т угля с начала года. Из нового очистного забоя планируют ежемесячно добывать до 240 тыс. т угля до декабря 2018 года», — говорится в сообщении.



Шахта «Алардинская» — единственное предприятие Распадской угольной компании, добывающее уголь марки КС. Основными потребителями продукции являются металлургические предприятия ЕВРАЗа.



Шахта «Алардинская» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ООО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

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