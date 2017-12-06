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Операторов сотовой связи обязали блокировать номера лжеминеров

УрБК, Москва, 06.12.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров, с которых поступают сообщения о ложном минировании. Документ размещен на официальном портале правовой информации.



Закон обязует операторов сотовой связи блокировать номера после получения соответствующих обращений от полиции или Роскомнадзора. Также закон обязует компании не менять номер абонента, с которого поступают sms-сообщения.



Волна анонимных звонков о «минировании» школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Ранее сообщалось, что за это время в 170 городах атаке так называемых телефонных террористов подверглись более 2,6 тыс. объектов, были эвакуированы более 1 млн человек.



Для Екатеринбурга наиболее тяжелым днем оказалось 29 сентября, когда эвакуировали свыше 150 зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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