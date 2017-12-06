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Губернатор Свердловской области провел встречу с дольщиками ЖК «Оптимист» в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 декабря 2017 года на встрече с участниками долевого строительства ЖК «Оптимист» рассказал о планах по окончанию возведения 210-квартирного дома на улице Береговой в Первоуральске. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Напомним, строительство дома, в котором квартиры покупали в основном бюджетники и пенсионеры, было начато летом 2015 года. Но средства у застройщика закончились, стройка была заморожена.



Евгений Куйвашев напомнил, что новым застройщиком проблемного объекта по решению региональных властей становится Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК). Это позволит избежать множества затяжных юридических процедур и согласований, а значит, завершить строительство ЖК в приемлемые сроки.



Кроме того, цена на квартиры в доме для дольщиков, ранее заключивших договоры, останется неизменной. Остальные квартиры глава региона поручил пока на продажу не выставлять.



Начальник управления инвестиционно-строительных работ АО «САИЖК» Сергей Фадеев подтвердил, что по оценке экспертов объект можно достраивать, и работы начнутся, как только САИЖК станет застройщиком. В настоящее время идет работа по заключению допсоглашений с дольщиками о смене застройщика. Планируется, что справить новоселье покупатели квартир смогут в 2019 году.



Напомним, для обеспечения защиты прав и законных интересов участников долевого строительства ЖК «Оптимист» в ноябре было принято решение о приобретении в областную казну 200 миллионов обыкновенных акций САИЖК общей номинальной стоимостью в 200 миллионов рублей.

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