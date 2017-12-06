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Банк России усиливает надзор за рынком кредитно-потребительских кооперативов

УрБК, Москва, 06.12.2017. Банк России усиливает надзор за рынком кредитно-потребительских кооперативов (КПК). К такому решению регулятора подтолкнуло выявление масштабной мошеннической схемы, ущерб от которой превысил 7,5 млрд руб., а число пострадавших — 25 тыс. человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



О том, что КПК станут предметом усиленного надзора Банка России, сообщил на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности замруководителя главной инспекции ЦБ Иван Козлов. Мошенническая схема, заставившая Банк России обратить пристальное внимание на КПК, была выявлена в 2016 году, но полностью перекрыть ее удалось лишь этим летом.



В неформальную группу, имеющую признаки финансовой пирамиды, входили страховая компания, 22 КПК и более 60 юрлиц, неподнадзорных Банку России. Пайщиками КПК являлись более 25 тыс. человек, ущерб составил более 7,5 млрд руб. Участвовавшие в схеме КПК продолжали привлекать деньги граждан, принимать новых членов и выдавать займы до июня 2017 года.



Как пояснили в ЦБ, выявить финансовую пирамиду оказалось сложно из-за отсутствия жалоб пайщиков КПК. Лишь по результатам выездных проверок ЦБ обнаружились многочисленные нарушения законодательства, было установлено, что привлеченные от населения средства перечислялись подконтрольным организациям, полученные займы направлялись на совершение схемных операций, исполнение обязательств осуществлялось за счет новых пайщиков, а 90% организаций являлись техническими компаниями с плохим финансовым положением.



В целях предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем Банк России обещает усилить мониторинг деятельности поднадзорных организаций, в том числе на предмет наличия признаков «финансовых пирамид». Кроме того, разработан базовый стандарт, обязательный для исполнения КПК — членами СРО, для целей ограничения использования подобных схем, отмечают там.



По состоянию на 24 ноября 2017 года в реестре ЦБ насчитывалось 1,934 тыс. КПК, на этом рынке действует девять СРО. Объем средств, привлеченных КПК от пайщиков на 30 июня 2017 года, составлял 68,1 млрд руб., портфель займов КПК после вычета резервов — 54 млрд руб.



Также будут усилены требования к институту СРО для целей обеспечения надлежащего выполнения контрольных функций. Сейчас СРО действительно не обладают достаточными полномочиями. По словам гендиректора Лиги кредитных союзов Татьяны Ивашкиной, СРО имеют ограниченный функционал по контролю деятельности КПК, и если они выполняют законодательство и требования по нормативам, то выявить, что ведется «пирамидальная деятельность», до появления жалоб граждан довольно сложно. «Обычно это выявляется при глубокой проверке и анализе отчетности, однако такие проверки проводят далеко не все СРО», — отмечает она.



«Главная инспекция Банка России может проводить проверку КПК 45 и более дней, группа проверяющих насчитывает семь и больше человек, ни одна СРО не обладает такими возможностями», — указывает гендиректор СРО «Союзмикрофинанс» Евгений Виреховский. При этом даже при выявлении нарушений СРО приостановить деятельность кооператива не может.

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