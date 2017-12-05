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Аренда жилья в Екатеринбурге во время ЧМ-2018 подорожает на 10-20%

5 декабрь 2017 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Аренда жилья в Екатеринбурге во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году подорожает на 10-20%. Об этом на пресс-конференции рассказала президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Ирина Зырянова.

«Многое будет зависеть от числа болельщиков, которые приедут в Екатеринбург. У нас пройдет четыре игры. Можно спрогнозировать, что цены вырастут на 10-20%. Не знаю как Екатеринбург будет жить во время ЧМ-2018. У нас такого никогда не было», — заявила И. Зырянова.

По ее мнению, инфраструктура города полностью готова к приему иностранных делегаций.

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