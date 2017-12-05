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В Нижнем Тагиле осужден бывший полицейский за попытку дать взятку руководству

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Пригородный районный суд в Нижнем Тагиле вынес приговор бывшему сотруднику полиции, признанному виновным по части 1 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По обвинению в даче взятки перед судом предстал бывший командир взвода отдельного батальона ППС МУ МВД России «Нижнетагильское» Абукар Курбанов.



Как установлено судом, в декабре 2016 года за содействие в назначении на вышестоящую должность экс-полицейский дал взятку в размере 20 тыс. руб. своему непосредственному руководителю. Тот, в свою очередь, обратился в управление собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.



«Суд при вынесении приговора учел, что данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, максимальный срок по которым санкцией статьи предусмотрен в виде лишения свободы до 2 лет, также то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, воспитывает двух малолетних детей, имеет заслуги перед Отечеством, выразившиеся в прохождении службы в «горячих точках», и наличие наград», — говорится в сообщении.



В итоге суд назначил Курбанову наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

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