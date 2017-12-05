Новости дня
В Нижнем Тагиле осужден бывший полицейский за попытку дать взятку руководству
5 декабрь 2017 (17:51)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Пригородный районный суд в Нижнем Тагиле вынес приговор бывшему сотруднику полиции, признанному виновным по части 1 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По обвинению в даче взятки перед судом предстал бывший командир взвода отдельного батальона ППС МУ МВД России «Нижнетагильское» Абукар Курбанов.
Как установлено судом, в декабре 2016 года за содействие в назначении на вышестоящую должность экс-полицейский дал взятку в размере 20 тыс. руб. своему непосредственному руководителю. Тот, в свою очередь, обратился в управление собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.
«Суд при вынесении приговора учел, что данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, максимальный срок по которым санкцией статьи предусмотрен в виде лишения свободы до 2 лет, также то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, воспитывает двух малолетних детей, имеет заслуги перед Отечеством, выразившиеся в прохождении службы в «горячих точках», и наличие наград», — говорится в сообщении.
В итоге суд назначил Курбанову наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.
По обвинению в даче взятки перед судом предстал бывший командир взвода отдельного батальона ППС МУ МВД России «Нижнетагильское» Абукар Курбанов.
Как установлено судом, в декабре 2016 года за содействие в назначении на вышестоящую должность экс-полицейский дал взятку в размере 20 тыс. руб. своему непосредственному руководителю. Тот, в свою очередь, обратился в управление собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.
«Суд при вынесении приговора учел, что данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, максимальный срок по которым санкцией статьи предусмотрен в виде лишения свободы до 2 лет, также то, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, воспитывает двух малолетних детей, имеет заслуги перед Отечеством, выразившиеся в прохождении службы в «горячих точках», и наличие наград», — говорится в сообщении.
В итоге суд назначил Курбанову наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге вынесен приговор главе районного отдела судебных приставов за взятку в 1 млн рублей
- Свердловский адвокат приговорен к реальному лишению свободы за дачу взятки
- В Серове за получение взятки осужден бывший сотрудник ГУФСИН
- Гражданин Китая выплатит более 19 млн рублей за попытку дать взятку замдиректору УрГЛУ
- Экс-начальник управления безопасности ГУФСИН России по Свердловской области приговорен к 7 годам лишения свободы за взятку
Loading...