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Выручка от продажи новых легковых автомобилей в России за 10 месяцев выросла на 13,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Выручка от продажи новых легковых автомобилей в России за 10 месяцев 2017 года составила 1,57 трлн руб. Это на 13,5% больше, чем за тот же период годичной давности, сообщает «Автостат».



Лидерство по выручке на российском рынке пока удерживает японская Toyota, которая от продажи машин получила 169 млрд руб. — на 3% меньше, чем годом ранее. Совсем немного уступает ей корейская KIA с показателем 168 млрд руб. (+40%). На третьей строчке рейтинга располагается отечественная LADA, результат которой достиг 135,3 млрд руб. — на четверть больше, чем год назад.



Четвертую позицию с небольшим отставанием занимает корейский Hyundai с результатом 134,6 млрд руб. (+22%). Замыкает пятерку лидеров по выручке от продажи новых легковых автомобилей в России немецкий Mercedes-Benz с показателем 123,4 млрд руб. (-5%). Показатели выручки остальных марок по итогам 10 месяцев 2017 года находятся ниже отметки 100 млрд руб.



Как отмечают аналитики «Автостата», на долю пяти перечисленных брендов приходится порядка половины (46,5%) от всего объема выручки на российском рынке.

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