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Сторонники Саакашвили начали разбирать брусчатку в Киеве

Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили начали разбирать брусчатку на улице Трехсвятительской в Киеве, сообщает «УНИАН».



Там уже образовалась первая небольшая баррикада. Кроме того, сообщается, что на улице Костельной активисты разбирают мостовую. Также сторонники Саакашвили складывают шины, ветви деревьев и мусорный бак, таким образом перекрывая движение.



В настоящее время в центре Киева СБУ продолжает оттеснять толпу от автомобиля с задержанным Саакашвили.



Ранее сообщалось, что СБУ подозревает Саакашвили в содействии преступной организации.

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