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Повстанцы-хуситы удерживают в заложниках более 40 журналистов

5 декабрь 2017 (17:35)

Повстанцы-хуситы удерживают в заложниках 41 журналиста в здании телеканала Yemen Today в Сане, передает РИА «Новости» со ссылкой на два независимых друг от друга источника, имеющих контакты с повстанцами в этой стране.

Отмечается, что среди задержанных оказался внештатный корреспондент российского агентства Sputnik в Йемене.

Повстанцы в минувшую субботу захватили телецентр, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Журналисты телеканала объявили в воскресенье голодовку в знак протеста.

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