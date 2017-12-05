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Повстанцы-хуситы удерживают в заложниках более 40 журналистов
5 декабрь 2017 (17:35)
Повстанцы-хуситы удерживают в заложниках 41 журналиста в здании телеканала Yemen Today в Сане, передает РИА «Новости» со ссылкой на два независимых друг от друга источника, имеющих контакты с повстанцами в этой стране.
Отмечается, что среди задержанных оказался внештатный корреспондент российского агентства Sputnik в Йемене.
Повстанцы в минувшую субботу захватили телецентр, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Журналисты телеканала объявили в воскресенье голодовку в знак протеста.
Отмечается, что среди задержанных оказался внештатный корреспондент российского агентства Sputnik в Йемене.
Повстанцы в минувшую субботу захватили телецентр, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Журналисты телеканала объявили в воскресенье голодовку в знак протеста.
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