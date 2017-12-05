Убыточная концессия

На заседании Екатеринбургской городской думы сегодня была рассмотрена ситуация с платными парковками. Как следует из данных администрации муниципалитета, к концу 2017 года проект станет убыточным из-за низкой собираемости платежей. Для решения проблемы городские власти предложили передать платные парковки в управление частной компании. Однако депутаты полагают, что муниципалитет должен самостоятельно разобраться с системными ошибками прежде, чем отдавать проект в частные руки.Проект передачи платных парковок коммерческой структуре представил сегодня народным избранникам председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов. Доклад прошел без оглашения каких-либо достижений МБУ «Городская служба автопарковок», которое отвечает за работу стоянок.Основной акцент И. Федотов в своем выступлении сделал на то, чтобы передать частной компании паркоматы и парковочные места на условиях концессионного соглашения.«На сегодняшний день несколько юридических лиц выразили готовность участвовать в проекте по расширению платного парковочного пространства, который в настоящее время находится на начальном этапе проработки», — сказал чиновник.Однако по признанию Игоря Федотова, переговоры с коммерческими структурами зашли в тупик по одной причине — распределение доходов от платных парковок между бизнесом и муниципалитетом.«Пока принципиального решения сотрудничества с конкретным юридическим лицом у нас нет. Переговоры с одним из инвесторов ведутся больше года. Мы не можем достигнуть договоренности по ряду вопросов. Это экономика процесса: сколько они должны получить и сколько администрации города должно достаться. Они хотят 10% отдавать городу, а 90% оставлять себе», — заявил И. Федотов.Названия компаний, с которыми ведутся переговоры, представитель администрации города назвать отказался (по некоторой информации, одним из основных претендентов на получение паркоматов является ООО «Национальные телематические системы» (НТС), где 45% доли принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу). Вместе с тем он отметил, что коммерческим структурам под силу решить давнюю проблему платного парковочного пространства — отказ ГИБДД выписывать штрафы.К настоящему времени, по словам И. Федотова, Госавтоинспекция одобряет только один штраф из пяти, направляемых муниципалитетом. Вследствие этого собираемость платежей по платным парковкам не превышает 30%. Однако ключевой своей цели проект достиг. Игорь Федотов утверждает, что после появления платных парковочных мест в центре города снизилась интенсивность движения.«Народ, который не хочет платить, перестал там ездить», — сказал председатель комитета по транспорту.Сам проект, по его признанию, убыточен. Доход от паркоматов в городскую казну ежемесячно составляет 8 млн руб. при ожидаемых 16 млн руб. В год платная парковочная зона должна была приносить в бюджет порядка 190 млн руб. (больше половины стоимости детского сада, как заметили депутаты).Вместе с тем ежегодно на содержание платной парковочной зоны из городской казны тратится 28 млн руб. Впрочем, депутаты усомнились в достоверности названной суммы.«Это примерно по 2,8 млн руб. в месяц. Сколько в МБУ человек работают? 24? Это ведь зарплаты, аренда, кроме того, уборка территорий и обслуживание паркоматов. Сомневаюсь, что муниципальное учреждение укладывается в эту сумму», — отметил депутат Юрий Дозорец.В ходе общения с депутатами И. Федотов и вовсе признался, что передача платного парковочного пространства в частные руки является скорее отчаянным шагом. Все коммерческие структуры, с которыми ведет переговоры муниципалитет, обещают самостоятельно решить проблему с ГИБДД.Председатель транспортного комитета, в свою очередь, заявил, что хотел бы оставить платные парковки за муниципалитетом. В противном случае проектом будет тяжелее управлять.«На сегодняшний день муниципальное предприятие работает в минус. Я считаю, что нам удастся добиться улучшений, когда штрафы начнут выписываться и сборы повысятся. Я считаю, что так должно быть. Такое дело, как выдача кому-то парковочного пространства, усложнит управление», — сказал чиновник.Этим заявлением представитель администрации Екатеринбурга еще больше озадачил народных избранников. Один из депутатов заметил, что при презентации проекта в 2013 году городские власти говорили о совершенной работе системы платных парковок. Спустя четыре года проект, как указали на заседании ЕГД, оказался на грани провала.По итогам обсуждения ситуации с платной парковочной зоной депутаты посоветовали муниципалитету повременить с поиском инвестора и самостоятельно заняться решением проблемы. Однако как администрация Екатеринбурга будет улаживать свой спор с ГИБДД, так и осталось загадкой. По словам И. Федотова, городские власти дважды отправляли Госавтоинспекции обращения, и оба раза получили отрицательный ответ.«Мы сформировали последовательность действий. У нас есть отказ ГИБДД, у нас сформированы последующие процедуры с целью решить эту проблему. Но мне не хотелось бы афишировать детали», — сказал председатель комитета по транспорту.Никаких решений по итогам этого заседания Екатеринбургская гордума не принимала. Однако для большинства народных избранников осталась туманной перспектива развития платной парковочной зоны. Из-за конфликта администрации города и ГИБДД этот проект стал дополнительным бременем для дефицитного бюджета. Переговоры с частным инвестором муниципалитет проводит без особого на то желания, если судить по заявлениям представителя администрации города.Чиновники и депутаты сошлись только в одной позиции: подождать изменений в лучшую сторону для платных парковок на федеральном уровне.