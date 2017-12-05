Новости дня

Банк ВТБ оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушения потребительского законодательства

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Северный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе административного расследования выявил нарушение потребительского законодательства в Банке ВТБ (ПАО). Об этом сообщается в пресс-служба ведомства.



Поводом для расследования стала жалоба потребителя на нарушение его права на своевременное получение необходимой и достоверной информации о реализуемых финансовых услугах, введение в заблуждение относительно потребительских свойств услуги.



В ходе административного расследования установлено, что потребителю были представлены для подписания три заявления на оплату по договорам на предоставление информационно-правовой поддержки ООО «Национальная Юридическая служба». За указанную услугу банк получил вознаграждение. При этом сертификаты были выданы на предоставление одних и тех же услуг (юридические консультации) на один и тот же срок действия (один год с даты оплаты). В результате действий банка потребителем указанные услуги были оплачены трижды.



По результатам административного расследования Банк ВТБ (ПАО) привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: