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Банк ВТБ оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушения потребительского законодательства
5 декабрь 2017 (17:16)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Северный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе административного расследования выявил нарушение потребительского законодательства в Банке ВТБ (ПАО). Об этом сообщается в пресс-служба ведомства.
Поводом для расследования стала жалоба потребителя на нарушение его права на своевременное получение необходимой и достоверной информации о реализуемых финансовых услугах, введение в заблуждение относительно потребительских свойств услуги.
В ходе административного расследования установлено, что потребителю были представлены для подписания три заявления на оплату по договорам на предоставление информационно-правовой поддержки ООО «Национальная Юридическая служба». За указанную услугу банк получил вознаграждение. При этом сертификаты были выданы на предоставление одних и тех же услуг (юридические консультации) на один и тот же срок действия (один год с даты оплаты). В результате действий банка потребителем указанные услуги были оплачены трижды.
По результатам административного расследования Банк ВТБ (ПАО) привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
Поводом для расследования стала жалоба потребителя на нарушение его права на своевременное получение необходимой и достоверной информации о реализуемых финансовых услугах, введение в заблуждение относительно потребительских свойств услуги.
В ходе административного расследования установлено, что потребителю были представлены для подписания три заявления на оплату по договорам на предоставление информационно-правовой поддержки ООО «Национальная Юридическая служба». За указанную услугу банк получил вознаграждение. При этом сертификаты были выданы на предоставление одних и тех же услуг (юридические консультации) на один и тот же срок действия (один год с даты оплаты). В результате действий банка потребителем указанные услуги были оплачены трижды.
По результатам административного расследования Банк ВТБ (ПАО) привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.
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