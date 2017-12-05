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ФАС раскрыла крупный сговор поставщиков медоборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
5 декабрь 2017 (17:03)
УрБК, Москва, 05.12.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла один из крупнейших сговоров поставщиков медоборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, результатом которого стало заключение госконтрактов на общую сумму более 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Комиссия ФАС России признала ООО «Инвамед», ООО «Микромед», ООО «Медпролайф», ООО «Проммедзакупка», ООО «Медторг» виновными в нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции. Оно выразилось в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку инструментов и оборудования, используемых в медицинских целях, расходных медицинских материалов, медицинских изделий, кардиостимуляторов для нужд учреждений здравоохранения РФ в 2015-2017 годы.
«Всего картелем было охвачено 360 торгов, проведенных на территории 28 субъектов Российской Федерации. Общая сумма заключенных по их итогам государственных контрактов составила более 2,5 млрд руб.», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве отмечают, что все ответчики по делу признались в нарушении антимонопольного законодательства и отказались от дальнейшего участия в картельном сговоре.
«Нами ведется активная работа по выявлению и пресечению антиконкурентных соглашений в сфере поставок фармацевтической и медицинской продукции. Картелизация этой отрасли поражает своим масштабом. С 2015 года антимонопольным органом раскрыты картели при проведении 6 000 торгов на территориях 82 субъектов РФ, общая сумма начальных максимальных цен контрактов по которым составила более 23 млрд руб.», — рассказал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Комиссия ФАС России признала ООО «Инвамед», ООО «Микромед», ООО «Медпролайф», ООО «Проммедзакупка», ООО «Медторг» виновными в нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции. Оно выразилось в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку инструментов и оборудования, используемых в медицинских целях, расходных медицинских материалов, медицинских изделий, кардиостимуляторов для нужд учреждений здравоохранения РФ в 2015-2017 годы.
«Всего картелем было охвачено 360 торгов, проведенных на территории 28 субъектов Российской Федерации. Общая сумма заключенных по их итогам государственных контрактов составила более 2,5 млрд руб.», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве отмечают, что все ответчики по делу признались в нарушении антимонопольного законодательства и отказались от дальнейшего участия в картельном сговоре.
«Нами ведется активная работа по выявлению и пресечению антиконкурентных соглашений в сфере поставок фармацевтической и медицинской продукции. Картелизация этой отрасли поражает своим масштабом. С 2015 года антимонопольным органом раскрыты картели при проведении 6 000 торгов на территориях 82 субъектов РФ, общая сумма начальных максимальных цен контрактов по которым составила более 23 млрд руб.», — рассказал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
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