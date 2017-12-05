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Налоговые органы Свердловской области по результатам проверок доначислили в бюджет более 2,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. За 9 месяцев 2017 года налоговыми органами Свердловской области совместно с сотрудниками полиции проведено 128 выездных налоговых проверок. По их результатам доначислено в бюджет 2 млрд 355 млн руб., сообщает пресс-служба регионального УФНС России.



В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ для решения вопроса о возбуждении уголовных дел за 9 месяцев 2017 года налоговыми органами области передано в Следственное управление СК России по Свердловской области 114 материалов налоговых проверок (мероприятий налогового контроля), содержащих признаки налоговых преступлений.



По результатам их рассмотрения следственными органами возбуждено 56 уголовных дел. В их числе 21 дело в связи с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов организацией, 18 — в связи с сокрытием денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

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