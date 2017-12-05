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Гособвинение запросило для экс-главы Камышлова 7 лет лишения свободы по делу о махинации с жильем

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Государственный обвинитель в ходе судебных прений потребовал приговорить бывшего главу Камышловского городского округа Михаила Чухарева к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Михаил Чухарев обвиняется по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий».



По версии следствия, в ноябре 2013 года администрация городского округа заключила муниципальный контракт с одной из организаций на строительство малоэтажных жилых домов в Камышлове по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2014 годах».



Работы финансировались за счет госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», бюджета Свердловской области, а также бюджета Камышловского городского округа. К октябрю 2014 года все работы планировалось завершить. Как показала впоследствии прокурорская проверка, контракт по факту остался невыполненным, но глава Камышловского городского округа подписал акт приемки.



«Государственный обвинитель в суде представил доказательства того, что Чухарев, находясь в должности главы Камышловского городского округа, принял и согласовал оплату фактически невыполненных работ по муниципальному контракту», — говорится в сообщении.



Ущерб от действий Михаила Чухарева оценен на сумму 18,3 млн руб. Гособвинение считает, что за совершенное преступление экс-главу округа следует отправить в колонию общего режима. Кроме того, прокурор потребовал полностью взыскать с бывшего чиновника всю сумму ущерба.

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