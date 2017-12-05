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Пассажиры «Уральских авиалиний» смогут получить скидку 10% на европейский шопинг
5 декабрь 2017 (16:09)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Пассажирам авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетающим полет в Европу в период с 31 декабря 2017 года по 31 мая 2018 года, дизайнерские аутлеты McArthurGlen предоставляют дополнительную скидку 10% на шопинг. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
С 1 января по 31 марта 2018 года в дизайнерском аутлете Salzburg дополнительно к скидке 10% дается ваучер на напиток на сумму 2,5 евро.
Для получения специальной скидочной карты Fashion Passport пассажиру необходимо предъявить посадочный талон «Уральских авиалиний», карту лояльности программы «Крылья» (виртуальную/пластиковую) или снимок рекламного размещения McArthurGlen в бортовом журнале авиакомпании UAM (январь-февраль) на стойке информационного офиса аутлета.
Скидочная карта Fashion Passport действует в течение одного дня и может быть возобновлена при повторном предъявлении вышеуказанных подтверждающих документов. Она действует во всех магазинах, участвующих в акции.
McArthurGlen является крупнейшим владельцем, девелопером и оператором розничных аутлетов в Европе. Компания была основана Kaempfer Partners в 1993 году. McArthurGlen первой в Старом Свете предложила концепцию дизайнерских аутлетов, общая площадь которых на сегодняшний день составляет более 600 тыс. кв. м.
«24 дизайнерских аутлета McArthurGlen расположены в девяти странах мира: Австрии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландах и Великобритании. В красивых и удобных для покупателей центрах представлены самые популярные бренды из сегмента luxury, а также дизайнерские марки с привлекательными скидками от 30% до 70% в течение всего года», — рассказали в пресс-службе.
Дополнительная информация по аутлетам доступна на mcarthurglen.com. Авиабилеты в Европу можно приобрести на сайте uralairlines.com.
С 1 января по 31 марта 2018 года в дизайнерском аутлете Salzburg дополнительно к скидке 10% дается ваучер на напиток на сумму 2,5 евро.
Для получения специальной скидочной карты Fashion Passport пассажиру необходимо предъявить посадочный талон «Уральских авиалиний», карту лояльности программы «Крылья» (виртуальную/пластиковую) или снимок рекламного размещения McArthurGlen в бортовом журнале авиакомпании UAM (январь-февраль) на стойке информационного офиса аутлета.
Скидочная карта Fashion Passport действует в течение одного дня и может быть возобновлена при повторном предъявлении вышеуказанных подтверждающих документов. Она действует во всех магазинах, участвующих в акции.
McArthurGlen является крупнейшим владельцем, девелопером и оператором розничных аутлетов в Европе. Компания была основана Kaempfer Partners в 1993 году. McArthurGlen первой в Старом Свете предложила концепцию дизайнерских аутлетов, общая площадь которых на сегодняшний день составляет более 600 тыс. кв. м.
«24 дизайнерских аутлета McArthurGlen расположены в девяти странах мира: Австрии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландах и Великобритании. В красивых и удобных для покупателей центрах представлены самые популярные бренды из сегмента luxury, а также дизайнерские марки с привлекательными скидками от 30% до 70% в течение всего года», — рассказали в пресс-службе.
Дополнительная информация по аутлетам доступна на mcarthurglen.com. Авиабилеты в Европу можно приобрести на сайте uralairlines.com.
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