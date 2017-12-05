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Россельхознадзор заподозрил компанию PepsiCo в коммерческом шпионаже
5 декабрь 2017 (15:53)
УрБК, Москва, 05.12.2017. Россельхознадзор видит в ситуации с получением компанией PepsiCo доступа к внутреннему служебному документу ведомства признаки коммерческого шпионажа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России», — сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
По ее словам, во внутреннем документе, который нелегальным путем попал в руки представителей указанной компании, содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний. В связи с этим предприятия корпорации PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий.
«Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж. Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, что будет сделано в ближайшее время», — сказала пресс-секретарь ведомства.
В компании PepsiCo в понедельник обвинения Россельхознадзора отвергли, отметив, что эта информация не соответствует действительности.
PepsiCo владеет в России более 40 предприятиями. В 2011 году она завершила сделку по покупке ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», которое является одним из ведущих производителей молочной и соковой продукции в России.
«Служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России», — сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
По ее словам, во внутреннем документе, который нелегальным путем попал в руки представителей указанной компании, содержалась информация о проведении Россельхознадзором лабораторного мониторинга молокоперерабатывающих компаний. В связи с этим предприятия корпорации PepsiCo, обладая секретной информацией, имели конкурентное преимущество перед российскими компаниями и были готовы к проведению контрольных мероприятий.
«Данный факт можно расценивать как коммерческий шпионаж. Россельхознадзор считает необходимым проинформировать о данном факте правоохранительные органы, что будет сделано в ближайшее время», — сказала пресс-секретарь ведомства.
В компании PepsiCo в понедельник обвинения Россельхознадзора отвергли, отметив, что эта информация не соответствует действительности.
PepsiCo владеет в России более 40 предприятиями. В 2011 году она завершила сделку по покупке ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», которое является одним из ведущих производителей молочной и соковой продукции в России.
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