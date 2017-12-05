Горнолыжные комплексы: «сезон выживания»

Крайне малоснежный ноябрь в Свердловской области затормозил почти на месяц открытие большинства горнолыжных комплексов (ГЛК) региона. В связи с этим их владельцы еще до начала зимы понесли существенные потери. Учитывая непростую ситуацию в экономике в целом и в данном сегменте туротрасли в частности, некоторые свердловские ГЛК вообще отказались запускать склоны в этом сезоне или полностью закрыли бизнес.По словам участников рынка, на сегодняшний день катание в Свердловской области возможно только на склонах с искусственным оснежением. Поэтому даже с началом декабря в большинстве горнолыжных комплексов открыты лишь по одной-две трассы и дополнительные сервисы — каток, тюбинг, катание на лошадях и так далее.«Старт сезона очень поздний: если в прошлом году мы открылись 7 ноября, то в этом — 2 декабря, практически на месяц позже. Соответственно, мы ощущаем финансовые потери. На сегодняшний день действует одна трасса для тюбинга и один горнолыжный склон. Снег полностью искусственный — иначе вообще бы не открылись. Но в обычном режиме погода работать не дает, скорее всего, полностью функционировать мы начнем только к Новому году», — рассказал заместитель директора ГЛК «Гора Лиственная» Алексей Чуб.Горнолыжные комплексы «Волчиха» и «Гора Пильная» также начали работу только 2 декабря. Сегодня там действует всего по одному склону. При этом гости «Волчихи» жалуются в соцсети, что катанию мешает лед на трассе. Администрация комплекса поясняет, что склон будет жестким в первые несколько дней, поскольку снег полностью искусственный.Несколько уверенней себя чувствует «Гора Белая»: здесь техническое открытие состоялось 18 ноября, официальное — 25 ноября. Однако спектр услуг также доступен в ограниченном объеме.«Почти все склоны сегодня открыты, кроме туристических трасс. Снег искусственный, трассы соответствуют стандартам. Уже проходят детские сборы и соревнования», — пояснили в ГЛК.Между тем два свердловских горнолыжных комплекса — «Стожок» и «Парк Исеть» — вообще прекратили свою работу по разным причинам.«Друзья! В этом году ГК «Стожок» не открывается, так как комплекс выставлен на продажу. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы. Всем, кто любил Стожок и приезжал на наши склоны. Всем удачи и успехов в этом сезоне», — сообщает администрация комплекса в официальной группе в соцсети.«В этом году подъемник по техническим причинам работать не будет. Приносим извинения», — сообщает руководство «Парка Исеть».Впрочем, по мнению экспертов, причины закрытия свердловских ГЛК носят скорее экономический характер. Среди них — рост затрат на обслуживание склонов и оборудования при снижении платежеспособности клиентов, а также зависимость от погоды и неумение обеспечить работу в круглогодичном режиме за счет дополнительных сервисов.«Скорее всего, проблемой закрывшихся ГЛК была неспособность обеспечить турпоток в межсезонье и летом с помощью разработки специальных программ, освоения других видов активности», — отметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.По его словам, еще одной причиной выбывания игроков с рынка услуг горнолыжных комплексов в Свердловской области может быть развитие аналогичного сегмента в соседних регионах.«Свердловские горнолыжные курорты за редким исключением пользуются популярностью в основном у туристов, желающих отдохнуть в формате выходного дня. Более длительное катание там просто не имеет смысла в силу природных условий. Вполне возможно, что развитие ориентированных на такой же вид отдыха комплексов в Челябинской области, в районе Златоуста и Миасса, с более интересными трассами и неплохой инфраструктурой привело к перетоку туристов из наших ГЛК», — пояснил Михаил Мальцев.Таким образом, предстоящая зима может оказаться предельно сложной для свердловских горнолыжных комплексов. На этот раз к общим для экономики региона проблемам добавилось сокращение сезона на месяц из-за отсутствия снега и близких к нулю температур, а также рост конкуренции со стороны соседних регионов. По мнению экспертов, остаться на рынке в такой ситуации смогут только ГЛК с наиболее развитой инфраструктурой и широким ассортиментом сервисов.