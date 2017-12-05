Кризис
Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре составила 2,3%
5 декабрь 2017 (15:07)
Инфляция в Свердловской области в ноябре 2017 года составила 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Продовольственные товары за год подорожали на 1,7%, непродовольственные — на 3,1%, алкоголь — на 5,3%, услуги — на 2,1%.
По сравнению с октябрем 2017 года инфляция на Среднем Урале составила 0,2%.
Продовольственные товары за год подорожали на 1,7%, непродовольственные — на 3,1%, алкоголь — на 5,3%, услуги — на 2,1%.
По сравнению с октябрем 2017 года инфляция на Среднем Урале составила 0,2%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре составила 2,3%
- Годовая инфляция в Свердловской области в июле составила 4%
- Годовая инфляция в Свердловской области в июле составила 4%
- Годовая инфляция в Свердловской области в мае составила 3,8%
- Годовая инфляция в Свердловской области в апреле составила 4,1%
Loading...