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Альфа-банк заключил мировое соглашение с экс-владельцем банка «Югра»
5 декабрь 2017 (15:03)
УрБК, Москва, 05.12.2017. Альфа-банк заключил мировое соглашение по задолженности бизнесмена Алексея Хотина и его компаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение кредитной организации.
Напомним, А. Хотину принадлежал банк «Югра», лицензия у которого была отозвана 28 июля. Также бизнесмен владеет рядом компаний в нефтяной сфере, в сегменте недвижимости и девелопмента. В частности, предпринимателю принадлежит отель Four Seasons.
«Мировое соглашение предусматривает внесение по графику платежа ООО «Фазис» в размере 41,6 млн долл. США 13 декабря 2017 года. При своевременном погашении этой суммы Альфа-банк прекращает все судебные действия и оставляет в силе условия всех остальных договоров на общую сумму около 700 млн долл. США», — говорится в сообщении банка.
В нем также отмечается, что соглашение утверждено судом, и стороны вернулись к соблюдению всех ранее действовавших обязательств в полном объеме.
Альфа-банк 18 октября обратился в Мещанский суд Москвы и Арбитражный суд Москвы с исками о взыскании задолженности с Алексея Хотина и подконтрольных ему компаний. Ответчиками по искам являются сам Хотин, ООО «Фазис» и ряд юридических лиц-поручителей, среди которых также АО «Корпорация Агрегат», ООО «Приоритет», ООО «Вентус», ООО «Ресурс», ООО «БРИЗ-21», ЗАО «Альфа-инвест», ЗАО «Экстракт-Фили» и ЗАО «Оптиматезностимул». Сумма иска, зарегистрированного в судебной картотеке, составляет 2,58 млрд руб.
Совокупный объем претензий к А. Хотину и его компаниям пресс-служба Альфа-банка не раскрывает.
Напомним, А. Хотину принадлежал банк «Югра», лицензия у которого была отозвана 28 июля. Также бизнесмен владеет рядом компаний в нефтяной сфере, в сегменте недвижимости и девелопмента. В частности, предпринимателю принадлежит отель Four Seasons.
«Мировое соглашение предусматривает внесение по графику платежа ООО «Фазис» в размере 41,6 млн долл. США 13 декабря 2017 года. При своевременном погашении этой суммы Альфа-банк прекращает все судебные действия и оставляет в силе условия всех остальных договоров на общую сумму около 700 млн долл. США», — говорится в сообщении банка.
В нем также отмечается, что соглашение утверждено судом, и стороны вернулись к соблюдению всех ранее действовавших обязательств в полном объеме.
Альфа-банк 18 октября обратился в Мещанский суд Москвы и Арбитражный суд Москвы с исками о взыскании задолженности с Алексея Хотина и подконтрольных ему компаний. Ответчиками по искам являются сам Хотин, ООО «Фазис» и ряд юридических лиц-поручителей, среди которых также АО «Корпорация Агрегат», ООО «Приоритет», ООО «Вентус», ООО «Ресурс», ООО «БРИЗ-21», ЗАО «Альфа-инвест», ЗАО «Экстракт-Фили» и ЗАО «Оптиматезностимул». Сумма иска, зарегистрированного в судебной картотеке, составляет 2,58 млрд руб.
Совокупный объем претензий к А. Хотину и его компаниям пресс-служба Альфа-банка не раскрывает.
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